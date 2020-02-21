根據環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，1月人民幣國際支付占比從去年12月的1.94％下降至1.65％，持平於去年10月創下的低位，人民幣國際支付排名則繼續維持在全球第六名。

據路透報導，SWIFT表示，1月人民幣支付價值相較上月下降了12.62％，與去年同期全球支付價值則增長了3.01％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣1月在第八名，占比為1.11％，上月為1.19％。

報告並顯示，主要貨幣的支付價值排名中，1月美元、歐元和英鎊分別以40.81％、33.58％和7.07％的占比位居前三名；日圓以3.32％占比排第四、加元則以1.84％的占比排在第五名，而澳元和港元分別以1.52％和1.4％的占比排名第七、第八名。

若扣除歐元區內的支付，美元、歐元、日圓和英鎊仍穩居前四名，占比分別為46.06％、32.31％、4.23％和4.17％；第五至第七名分別是加元的2.36％、澳元的1.55％和瑞士法郎的1.41％。

(旺報 )