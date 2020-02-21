台灣基進新聞部副主任張博洋（右）表示，罷韓團體要打的是場資源不對等的戰役。（袁庭堯攝）

罷韓團體二次募款，是藉由夥伴團體「台灣基進」的政治獻金專戶，合法對外募款。（袁庭堯攝）

罷韓團體日前公布罷免行動第一階段收支明細，強調募得700萬元、辦完遊行及相關活動後負債500萬元，21日上午正式宣告啟動第二波募款計畫。尹立強調，罷免投票前有造冊、宣傳、辦活動等需求，此次藉由「政治獻金」管道取得資源。

尹立表示，罷韓歷經一階二階後，未來還有投票前的各項準備工作，包含了舉辦大遊行等，需要資金。但「政治獻金法」僅保障選舉投票，對於舉辦罷免投票的領銜人或領銜單位，沒有辦法用正常、合理的管道取得資金援助。與律師團溝通後，想出透過罷免夥伴團體「台灣基進」的帳戶作為募款窗口，合法向市民募款。

針對郝龍斌日前表示「罷韓活動會增加社區感染機會，是防疫最壞示範」一說，罷韓行動領銜人陳冠榮表示，由於連署書累積速度相當快，日前已經大幅撤回出攤數量。

陳冠榮指出，二階連署書收集後，接下來需要整理及造冊。Wecare高雄與台灣基進已有35萬份，公民割草行動有10萬份，總計45萬份，希望在3月中旬前整理出精準的30萬份，平均一天需要完成1萬多份，需要龐大的資源因應，目前規劃線上付款、劃撥單兩種捐款方式。

對於預計募款的上限，尹立表示還要和團隊討論評估，目前沒有設限，但他強調，罷免投票等同市長選舉規格的選戰，投票前勢必會有宣傳、辦集會活動的經費需求。日前已經將罷韓行動第一階段及遊行的經費收支明細公開在網路上，第二階段尚未結束，仍在統計中。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，韓國瑜可控制市政資源是罷韓團體無法比擬的，可謂小蝦米對抗大白鯊，罷韓團體要打的是場資源不對等的戰役。

(中時 )