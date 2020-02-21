Rakuten Girls添韓籍新戰力！Rakuten Monkeys樂天桃猿今日宣布旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls 2020第四位新成員，來自韓國，人氣襲捲韓職場邊的活力美少女Lee Ha Yoon（原有旁譯為李夏恩，今中文正名為李河潤）將加入Rakuten Girls，10號隊友熱烈期盼李河潤海外應援首秀。

青春力十足的李河潤讓韓國職棒迷印象深刻，她的堂哥是韓華鷹隊內野手金會成。透過長達半年的協商，台韓經紀合作，Rakuten Monkeys成功邀請有著明星氣息的啦啦隊大物李河潤加入Rakuten Girls，韓國職棒啦啦隊的訓練讓李河潤的應援甜到心坎裡，從去年休季後就已經在台灣進行秘密集訓，籌備新球季所有的舞蹈。

李河潤身高170公分，散發的氣質感既甜美又清純，有著水汪汪大眼的她不論是在台上跳舞還是帶著球迷呼喊口號都很有活力，對於能夠參與Rakuten Girls，巨蟹座的李河潤説：「我想在全世界傳遞韓國的應援文化，決定從台灣的Rakuten Girls出發，擅長Girls Hip Hop，進入啦啦隊後也練習KPOP流行舞蹈。喜歡自己的自信和笑容，希望大家會喜歡我！」

李河潤將成為首位同時在台灣以及韓國都擔任現役職業球團啦啦隊的樂天女孩，在李河潤加入之後，Rakuten Girls將同時擁有台、日、韓職業運動頂尖表演成員，成為國際的星級團隊！

(中時 )