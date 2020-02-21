還在積極養傷的湖人中鋒考辛斯，最近公開呼籲隊友「小皇帝」詹姆斯，未來應該考慮一下競選美國總統大位，詹皇21日訓練過後表示，「不了！我從來沒有考慮過競選美國總統，他確實在賽季期間跟我提過好幾次，但我不會那麼做的。」

考辛斯是在參加播客節目時表示，「我在成長過程本來就是詹姆斯的球迷，但通過對他私底下的了解，他是個真誠的人，前幾天我還告訴他，兄弟，你該去選總統，假如有任何一個NBA球員可以做到，那就是詹姆斯，我絕對會投給他。」

不過比起競選總統這個話題，詹姆斯更加關注的，還是左膝前十字韌帶撕裂的考辛斯健康情況，「考辛斯的健康是我們最關注，也是一直觀察的重點，他每一天都在進步，從一開始還一拐一拐的，到現在能跑能跳，他每天都在恢復當中。」

詹姆斯更強調，並不希望考辛斯急著宣告傷癒復出，「我們持續對他抱持樂觀態度，更不希望他的傷勢出現反覆，假如我們可以得到恢復到一兩年前身手的考辛斯，那是錦上添花，卻不給他任何壓力，我們球隊沒有要他馬上復出的壓力。」

(中時 )