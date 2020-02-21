朱真楷／台北報導

行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政報告時，特別額外針對新冠肺炎疫情提出說明。他說，原本美國專家評估臺灣會是世界第二慘的國家，結果現在依舊能守住第一關。然而，中國卻持續阻礙臺灣參與「世界衛生組織」（WHO）會議，竟還幾度派軍

機侵擾臺灣，這已引起臺灣人民惡感，慶幸的是政府積極布署各項防疫作為，讓我方到現在仍然能

夠自立自強，證明「臺灣就是臺灣，不是中國一

部分」，世界防疫安全網，絕不應該獨漏臺灣。

蘇貞昌今天赴立院進行施政報告，針對新冠肺炎疫情防治工作，他表示，面對來勢洶洶的疫情，政府嚴陣以待絲毫

不敢鬆懈，除持續強化疫情監控、落實邊境檢疫、嚴密醫院感染控制等應變措施外，更全力整備防疫所需資源。

針對口罩數量，蘇貞昌說，預計3月初，每天口罩產能就可以增

加到1千萬片。自20日起，調增實名制口罩的供應量及

供應點。此外，為應人民消毒需要，也要求臺酒、台糖公司立即加入擴產平價防疫酒精800萬瓶。另也已指定各醫學中心實驗室持續擴充每日檢驗量能，由原本的檢驗500件，加倍達 1200件以上。

在社區防治方面，蘇貞昌說，為避免疫情擴大，只要與確診個案有接觸史者、有中港澳旅遊史，入境者，即應進行居家隔離或居家檢疫，後續由所在地地方政府衛生局落實社區防疫追蹤，對於失聯、擅離指定住所者，一律從重處罰。

他強調，2月16至18日，由於政府主動加強監測，並回溯檢驗，共新增發現5名家庭感染者（計程車司機及其家人），隨即全面啟動加強社區監測方案，擴大採檢範圍，針對有出國史、接觸史或其他可能風險族群，均加強採檢送驗。

在校園防疫方面，蘇貞昌表示，為降低群聚感染的可能性，下週二起，各級學校將陸續開學，政府已提供學校額溫槍2萬5千支、酒精8萬4千公升及防疫備用口罩645萬片，開學後第一時間也會有小兒科醫師到校園教導孩子正確戴口罩、勤洗手。

面對疫情衝擊產業經濟，蘇貞昌表示，國內產業受到衝擊在所難免，政府秉持「防疫」、「紓困」、「振興」三大方向，已研提完整的紓困及振興計畫，除了

希望協助短期經營上可能馬上會出現困境的產業度過難關，在中長期的振興與轉型，也會積極予以協助，期盼在疫情告一段落後，可以進一步改變體質，帶動產業再提升。

針對我方是否能參與世衛組織部分，蘇貞昌強調，此次疫情爆發以來，中國不但持續在國際上阻礙臺灣參與「世界衛生組織」（WHO）會議，在臺灣全國上下致力於防疫工作時，竟還幾度派軍機侵擾臺灣，不但引起臺灣人民惡感，也滋擾區域和平；慶幸的是，政府積極布署各項防疫作為，國人展現團結、互助意志，讓我們到現在仍然能夠自立自強，證明「臺灣就是臺灣，不是中國一部分」，世界防疫安全網，也絕不應該獨漏臺灣。

蘇貞昌說，原本美國醫療專家評估臺灣可能會是世界第二慘的國家，但臺灣仍能守住第一關，我們目前的疫情相較周遭的新加坡、日本、韓國、香港、都仍在有效控制範圍內。也因為有這樣的表現，臺灣受到國際社會前所未有的聲援，顯示臺灣爭取參與 WHO 的正當性，以及臺灣可以為國際公共衛生做出貢獻，已獲國際社會普遍認同。

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(中時 )