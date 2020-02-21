【現場直播】中研院合成出新冠肺炎治療藥！今召開記者會說明｜2020.2.21

中研院今(21)日召開記者會，對外說明在2到3周前已向大陸、美國與新加坡等國家的藥廠購買藥品，協助國內防疫工作，但各國現在都需要相關藥品原物料，無法像其他國家地區銷售，院方因此決定自行合成藥品，未來將再投入臨床證實，並取得授權而能使用。

中研院化學所副研究員陳榮傑表示，他的研究團隊在2到3周前，便向國外訂購相關藥物，但因應疫情，各國可能都需要相關藥物，部分向海外購買的藥物至今沒有送達，因此實驗室7名成員便著手自行合成工作，以2周的時間，即合成百毫克級瑞德西韋，純度測量高達97％。

陳榮傑也提到，團隊實驗室的學生成員，在接獲消息，獲得院長廖俊智告知，要開始從事藥物合成工作，都感到很興奮，主要在於希望能對疫情有貢獻，對台灣有所幫助。

中研院生醫所研究員林宜玲則說，有關藥品抗體測驗的部分，中研院在過年期間，經由院長廖俊智指示，從事新冠肺炎相關研究，後來以西方墨點法進行檢驗，再輔以遺傳學的方法，透過中研院基因體研究中心的技術與專業，利用N-protein進行檢驗，也發現N-protein是很好的抗原。

林宜玲進一步指出，合成藥物的過程是植體技術，台灣雖然不會做大的植體，但在與院長廖俊智討論後，決定可以以接積木的方式來施行，以小片段植體的方式來合成，中研院基因體研究中心研究員楊安綏團隊，則在7天內便做好SARS、MERS以及新冠病毒的植體，隨後並再施測，結果發現其中1位對於SARS與新冠病毒有反應，其他兩位則無，並呈報給疾管署。

至於這項合成藥品何時上市，廖俊智則說，後續還牽涉到很多需求，甚至藥物還沒有進行臨床證實，證明人體實驗有效，更需要與美國原廠取得授權，才能開始使用，因此現在僅能備而不用，但中研院已能自行合成藥物，展現的是國內藥物研發技術已達國際水準，希望能對國內防疫工作有所貢獻。

(旺報 )