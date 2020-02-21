國民黨新科立委洪孟楷。（趙婉淳攝）

國民黨立委陳玉珍。（翻攝陳玉珍臉書）

國人滯留武漢第二次包機，大陸堅採首次包機由東航執行，而我方主張防疫優先推派華航接運，意外演變成政治角力。對此，藍委陳以信認為既然我方堅持防範疫情，就不要太拘泥於飛機由誰飛，應採有變通方式；藍委陳玉珍直言兩岸此刻爭執哪家航班載運很不應該且不人道；藍委洪孟楷呼籲兩岸放下政治意識形態，盡速讓台人回台，否則雙方都有責任。

國民黨立委陳以信認為，關鍵在於上飛機前的檢疫措施，以及返台後隔離，他提出變通方式，或許能允許大陸的東航先飛一台空的包機來台，載我方的醫護檢疫人員與醫療設施到大陸去，在當地進行檢疫，確保上飛機的台灣旅客安全健康，再飛回台灣，這樣就可避免雙方各自堅持。

國民黨立委洪孟楷表示，疫情延燒至今，在地球村時代下沒辦法讓台灣國人回台灣嗎？若現在糾結於航空公司的話，大可不必，呼籲民進黨政府與對岸政府，收起政治操作與意識形態，盡速讓國人回台，若此事無法促成，雙方都有責任。

「很不人道」，國民黨立委陳玉珍直言，在武漢的台灣同胞心心念念趕快回到家鄉，兩岸卻在爭執由哪家航空公司飛航實在很不應該，她認為可考慮兩家航空公司接續起飛，或者租用第三國航空機，不然現在就像兩位母親在所羅門王面前爭奪誰是孩子母親。

(中時 )