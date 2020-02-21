聯詠(3034)因大陸營收占比高達50%，受到新型冠狀病毒衝擊，第一季營運在疫情依舊持續發展下不確定因素高，今股價一度下跌逾3%，但其後在低階買盤進駐下，跌幅明顯收斂到1.5%，儘管短線勢必受到新型冠狀病毒影響，但長線來說，因為5G手機趨勢預估僅為遞延，整體需求仍在，有利於聯詠OLED驅動IC出貨量成長，光是今年上半年出貨量就會比去年全年多。

大陸市場營收貢獻占比聯詠高達50%，總經理王守仁日前就坦言，受到新型冠狀病毒到現在還沒完全控制，導致第一季不確定性很高，加上2月生產天數一定會受到影響，且以終端需求來看，大陸市場現在因為新型冠狀病毒疫區管制，內需市場會受到影響，尤其是手機，但因為整體需求仍存在，只是會遞延。

就長線來看，聯詠隨5G手機趨勢發生，將帶動OLED驅動IC出貨量成長，聯詠2020年OLED驅動IC預估上半年出貨量即能超越2019年全年，成長倍增，加上OLED驅動IC毛利率優於公司均值，亦將有助獲利規模。至於TDDI驅動IC，聯詠預期TDDI市場規模將由2019年的5.5顆成長至6.5億顆，年增加18%，主要是因TDDI手機由中階往低階滲透，比如功能型手機亦將漸改為TDDI，法人預估，由於聯詠為TDDI領頭羊，整體TDDI規模提升亦將帶動聯詠出貨量續增，估聯詠TDDI今年出貨量2.4億顆，市占率由35%攀升至約40%，並預估2020年市占率增至45%至2.9億顆。

(時報資訊)