疫情不確定性因素將促使全球各主要國家維持寬鬆貨幣政策，資金充沛利於資本市場，尤其台灣經濟受惠於美中貿易戰的轉單效應、政府積極鼓勵台商回台投資，雖然目前受到疫情干擾，但元大投信預估，中長期景氣仍可延續2018年以來的成長趨勢。台股具備天時地利人和優勢，建議聚焦高股息優質龍頭企業，抓住漲升機會。

元大投信表示，花旗全球經濟指數及OECD領先指標等數據說明全球經濟處於溫和向上，加上美中第一階段協議簽訂降低市場風險性，而全球寬鬆貨幣政策支撐全球股市、債市雙雙位於高點，反應市場樂觀情緒。雖目前顯示疫情可能造成短線恐慌、操作難度升高，但預期終究會回到基本面，台商受惠轉單效應，回流投資成效值得期待，且台灣防疫與醫療表現舉世皆知，基本面、資金面與消息面都有利台股表現，台灣投資人具主場優勢更要掌握。

元大投信從台股三大熱門ETF:元大台灣50ETF、元大高股息ETF與元大臺灣ESG永續ETF的發展，觀察台灣投資人認同台股具高股息特色及優質龍頭企業之全球競爭力與經營績效，具「掌聲、股利」亮點，故瞄準注重收益的存股族、擔心高收債基金風險的投資人，特別規劃元大台灣高股息優質龍頭基金(該基金之配息來源可能為收益平準金)，將於3月17日起募集。

(時報資訊)