連接器廠—凡甲(3526)蘇州廠於2月11日復工，目前復工率約20%到30%，受到Tesla(特斯拉)大陸廠可能採用寧德時代電池，而凡甲為寧德時代BMS(電池管理系統)供應商激勵，凡甲股價連兩天走高。

凡甲蘇州廠因大陸新冠肺炎疫情延後至2月11日復工，目前復工率約20%到30%，初估2月底復工率將逐步拉升到50%左右，並於3月能恢復較正常的生產。

凡甲近幾年積極佈局車用及伺服器等領域，其中車用產品主要為新能源車及油電混合車的BMS(電池管理系統)與特定採集器間連接器，之後產品逐步拓展至BMS連接的主控模組、從控模組、電池模組與高壓控制模組等，客戶則是以大陸比亞迪及總部位於大陸福建的寧德時代為主，Tesla(特斯拉)大陸廠傳可能採用寧德時代電池，對凡甲營運可說是利多。

在伺服器方面，凡甲產品以高功率連接器為主，公司新開發可折彎高速線(F Cable)傳輸速度已通過SAS與PCIE 4測試，且相較於競爭者產品，薄度與寬度皆更為輕薄，此產品已於去年第2季正式出貨，並配合不少客戶機種導入中，凡甲預估，第二代高速線未來3到5年每年均可望有50%到倍數的成長，成為推升公司業績重要動能。

就產品來看，目前NB產品佔凡甲營收比重已降至40%，伺服器及車用等非NB產品佔比已拉升到60%。

凡甲表示，雖然客戶訂單穩定，但整體供應鏈復工較預期緩慢，第1季營運將受到影響，若疫情能順利控制，供應鏈生產恢復正常，業績可望重回成長軌道。

(時報資訊)