新冠肺炎疫情衝擊下，經濟部統計處表示，據回報目前有66％廠商認為2月訂單會受衝擊。生醫族群獨善其身，個股挾著不同題材上漲，疫苗類的個股包括國光生(4142)晨盤放量大漲逾4.5%，站穩五日線，高端疫苗(6547)新冠病毒疫苗拚H2人體實驗，短線股價大漲，今日再度漲停鎖住43.3元，來到近兩年高價；喬山(1736)無畏外資連六賣，股價曾大漲5%，一度觸及80元關卡，隨後漲幅縮減在2%以上；優盛(4121)、亞諾法(4133)也都各擁題材鎖在漲停板，成為盤面上的焦點。

亞諾法攜中原大學，產製新冠類病毒顆粒抗疫，今日股價開高衝高，多頭士氣如虹，股價強鎖漲停板34.95元，至10:30，超過5000張的買單搶著要買。亞諾法與中原大學合作展開COVID-19類病毒顆粒(VLP，virus-like particle)產製，用以進行治療性抗體驗證，將盡速地進行動物體內有效性以及安全性研究測試。

健身器材股喬山上海二家子公司已經復工，疫情影響將會降低，現在民眾健康意識增強，運動風潮只會更強，對公司營運將會有正面的助益，喬山今日無畏外資連六賣，股價曾大漲5%，一度觸及80元關卡，隨後漲幅縮減在2%以上。

優盛旗下醫材部門生產血壓、溫度量測產品及呼吸治療產品，並有藥局通路「佑全健康人生」，受惠疫情居高不下，多頭對業績具想像空間，今日鎖在漲停板15元，至10：30，買單逾萬張在排隊。

(時報資訊)