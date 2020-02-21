SEMI（國際半導體產業協會）公布最新BillingReport（出貨報告），2020年1月北美半導體設備製造商出貨金額為23.4億美元，比去年12月的19個月高點下滑約5.9%，中斷連續三個月逐月上升的態勢。

SEMI（國際半導體產業協會）公布，2020年1月北美半導體設備製造商出貨金額初估為23.4億美元，較去年12月的24.9億美元減少5.9%，但與2019年同期相較則上揚23.6%，為連續第四個月呈現年增趨勢。

SEMI表示，預計今年半導體設備市場將較2019年復甦，不過，今年成長前景可能遭遇新型冠狀病毒疫情衝擊之考驗。

SEMI先前舉辦今年產業前瞻說明會，預期在去年以來之庫存調整告一段落後，今年下半年將迎來半導體業之強勁復甦，2020年全球半導體產業將呈正向趨勢，今年全球半導體市場估成長7~8%，整體半導體設備市場也將回升，惟新型冠狀病毒成為最大變數，若上半年疫情警報解除，今年半導體成長5%仍可期。

去年隨著7奈米及5奈米製程需求成長，台積電（2330）及美國的Intel去年下半年大舉投資，帶動先進邏輯製程支出，今年台積電資本支出續創新高，SEMI預期今年先進邏輯製程支出將穩定成長。今年在台積電持續增加資本支出帶動，SEMI預計今年台灣將蟬聯最大半導體設備市場，明年按照中國大陸目前的晶圓廠投入金額預估，預估2021年大陸將成為全球最大的半導體設備市場。

(時報資訊)