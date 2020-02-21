據韓聯社21日報導，中國國家主席習近平2020上半年訪問韓國的計劃沒有改變，即使兩國均爆發新型冠狀病毒疫情。

韓聯社引述韓國總統文在寅辦公室說法報導，文在寅20日在與習近平通話時，討論抗擊新型冠狀病毒疫情的措施。兩位領導人同意分享臨床試驗訊息，就未來的預防措施共同合作。

新華社報導，習近平表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴。當前，中韓關係保持良好發展勢頭。2019年年底，兩人在北京會晤達成許多重要共識。希望雙方推動中韓戰略合作夥伴關係邁向更高水平。新冠肺炎疫情對中韓經貿合作和人員往來的影響只是暫時的，相信戰勝疫情之後，中韓兩國人民友好感情會加深，雙方各領域交往合作會更加活躍。

文在寅則表示，韓方積極評價中方為應對疫情所作巨大努力，相信在習近平主席堅強領導下，中國人民團結一心，一定能夠早日取得疫情防控阻擊戰的勝利。韓中是近鄰，中國的困難就是韓國的困難。韓方將堅定同中方站在一起，願繼續為中方抗擊疫情提供援助，同中方開展防疫合作，並以此為契機加強雙方衛生健康領域合作。

文在寅表示，2020年是韓中關係發展的重要一年，韓方願同中方一道努力，深化兩國各領域合作，推動兩國關係取得新的發展。

(工商 )