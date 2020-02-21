疫情衝擊，大陸紡纖廠受停工、延期開工影響，當地及外銷的紡纖供應鏈斷貨，新纖（1409）指出，近期，接獲不少工業用紗、工程塑膠、膠片等轉單，因應客戶需求，已加開台灣產線及提升產能利用率因應。
在這次的疫情中，新纖在醫用防護面罩原料聚酯膠片，近期也獲得追單，而醫療包材的訂單也增加。
看好東南亞市場的發展，新纖在今年的1月，和日本三菱商事簽約，將攜手投資24億泰銖，在泰國擴建瓶用聚酯產線。
另外，新纖也和越南最大的國營事業、越南油氣集團PVN子公司VINPOLY聚酯化纖公司，簽定合作意向書（MOU），雙方將會分工合作，VNPOLY提供機台 設備、人員、生產，新纖則是技術導入、行銷開拓通路，以及全球品牌廠的關係建立及推動。
VNPOLY為越南第一家國營聚酯化纖公司，主要產品為聚酯短纖棉、POY與DTY，日總產能為500噸。
(工商 )
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