為了因應氣候變遷、確保國土安全、保育自然環境與人文資產、以及促進資源與產業合理配置，去年7月30日公開展覽，歷經7個月，終於通過高雄市國審會審議，預定今年3月提報內政部續審。

高雄都發局長林裕益21日上午表示，為了因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，中央政府2016年1月三讀立法通過「國土計畫法」。之後兩年，內政部於2018年5月1日公告實施「全國國土計畫」，作為各縣市國土計畫擬定之指導方針。

林裕益說，高市府依法、依「全國國土計畫」指導方針，如期於2019年6月完成「高雄市國土計畫草案」，並於去年7到8月完成公開展覽，期間，為廣納聽取各方意見，舉辦機關協調會、地方說明會、公聽會、專家及公民團體座談會，總共多達33場。

之後，才送進高雄市國土計畫審議委員會，經8次專案小組會議審議，全案終於今年2月18日經通過大會審議，並預定3月提報內政部續審通過後，公告實施。

林裕益指出，高雄市國土計畫內容，根據國土計畫永續發展的立法精神，按照各土地特性、環境限制、以及未來發展需求等條件，界定出「適宜發展」與「不適宜發展」的地區。並劃分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」等4大功能分區，依土地條件及功能特性，適性發展。

都發局指出，公民團體關心的阿蓮的金屬扣件產業園區，經提審議大會充分討論，認為該案開發時程還不明確，5年內開發急迫性，仍有不足，因此，基於維護農地，決議劃設為農業發展地區；但為因應未來產業發展的需求，列入6到20年的未來發展地區。

此外，六龜溫泉業者所關切的寶來不老溫泉風景區，全區887公頃，審議大會參酌六龜公聽會決議，及專案小組決議，基於安全永續發展，全區扣除土石流潛勢溪流、山崩與地滑、山坡地，查定為加強保育地等有安全堪虞地區，以及國土保育地區第一類等有安全疑慮的土地，其餘約430公頃，都劃設為「城鄉發展地區」，以利當地觀光產業發展，全案也經大會審議通過。

(工商 )