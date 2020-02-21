刑事局中部打擊犯罪中心、台中市警察局豐原分局偵查隊20日晚上7時10分，在神岡區查獲四十一歲張姓男子，涉嫌在網路散布「死亡病例的姪女婿住豐原XX路，目前在XX，負壓病房隔離治療！今天XX路整條消毒。不要靠近XX湯包附近...保護自身安全」網路貼文，疑有散播關於疫情蔓延不實資訊，造成中部地區民眾恐慌，刑事局立即與豐原分局偵查隊成立專案小組進行偵辦，張嫌到案後已將貼文刪，並將向受害店家致歉，警方表示，全案依《違反社會秩序維護法及傳染病防治法》函請台中地檢署偵辦，也提醒民眾不要誤傳觸法。

刑事警察局偵查第六大隊（第二隊）偵破在社群網路流傳「死亡病例的姪女婿住豐原XX路 目前在XX負壓病房隔離治療！今天XX路整條消毒，不要靠近XX湯包附近........保護自身安全」假訊息案，該則假訊息近日在網路社群媒體流傳，造成豐原區XX路一帶居民及商家的恐慌及困擾，院方也已在官網澄清，民眾勿妄自臆測該院是否收治嚴重特殊傳染性肺炎病患

警方表示，在神岡區查獲該名於網路社群貼文發布訊息的張姓男子到案說明，張嫌到案後已將貼文刪除，全案將依違反《社會秩序維護法及傳染病防治法》函請台中地檢署偵辦

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刑事局中部打擊犯罪中心呼籲，民眾在新型冠狀病毒肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情不實資訊，除引起民眾恐慌、造成商家困擾外，也讓自己成為假訊息製造者的代罪羔羊，警方將依法速查嚴辦。

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(中時 )