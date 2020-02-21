台灣第24例新冠肺炎病例是北部一名60多歲退休婦女，外界認為應該公開部分資訊讓大家安心，新北市長侯友宜也揚言不排除就要啟動防疫一級開設。台北市長柯文哲21日表示，有人說公開會有恐慌疑慮，但不公開可能更多恐慌，至於是否一級開設，他說，該怎麼做就怎麼做。

前晚公布台灣第24例新冠肺炎確診病例，至昨掌握接觸者361人，民眾認為中央應公開一些資訊，柯文哲今指出，公開透明是他的政治主張，當然有人說公開會有恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多？

面對侯友宜不排除啟動防疫一級開設，柯也說，不用那麼緊張，該怎麼做就怎麼做，公布或不公布並不會影響一級開設，他主張凡事公開透明，也許會有一點比較緊張，但不公開，大家每天在那邊猜更緊張。至於是否影響北市一級開設時程，柯則強調，不會啦，他還是專業處理。

當被問及是否擔心沒有公布導致有好幾天空窗？柯文哲嘆了一口氣說，這有時候又變成口水戰，就好像收容所，你看看全世界從武漢撤僑的國家裡面，不公布收容地點有哪一個？

柯文哲認為，台灣人民水準夠啦，比如說你收容所要擺那理，也許民眾還是會抗議，但只是一個表態，不會真的把你擋住，所以還是主張公開透明，他也相信台灣人民水準夠，應該有辦法應付。

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(中時 )