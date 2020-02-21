第一太平戴維斯今（21）日公布辦公市場趨勢報告指出，台北市A級辦公大樓的租金、及空置率，兩項指標，雙雙寫下近年最優紀錄，尤其辦公租金正上演大噴出，預期2020年的辦公租金行情，是漲定了。

研究報告指出，台北市A級辦公大樓租金維持緩步上漲，去年第4季平均租金為2,911元，年增率2.7%。

各商圈中，以信義、敦北商圈的租金成長最明顯，年增率分別為3.4%及3.5%。

其中信義商圈仍扮演A辦商圈的領頭羊，3棟指標A辦大樓，高樓層租金已站穩4,000元大關。

第一太平戴維斯指出，2020年將有2棟A辦大樓完工，預估 總供給量略微增加至72.2萬坪。惟新供給中，超過8成將留作業主自用，無法舒緩目前的低空置率情況。

展望2020年總體趨勢，第一太平戴維斯預期，在經濟穩定成長，低空置率環境下，2020年辦 大樓租金成長將表現不俗。至於空置率，再向下探底機率不大，預期下波租金輪漲，將以續租市場為主，3～5年前遷入A辦樓的租戶，在重議租約時，將明顯感受到租金上升的壓力。

(工商 )