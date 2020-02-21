綠媒老董吳子嘉在去年總統大選期間，指高雄市長韓國瑜與新莊王小姐有私生女，韓國瑜對此提告，選後韓以「愛與包容」為由撤回告訴，更表示吳子嘉已私下道歉。不過，韓粉看不下去，怒喊吳的舉動已傷害台灣民主，他們要求吳子嘉要公開向韓國瑜道歉。

網友在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上表示，曾經有粉絲告訴小編，他從北部去高雄遇到韓國瑜市長，想跟市長合照被隨扈擋住時，市長聽他說從北部來，馬上停下腳步合照，而且還對他說：北部特別下來耶，歡迎來高雄玩!

該網友直言，重人情，這就是韓國瑜。「但是韓國瑜原諒造謠者並不代表台灣人可以原諒」、「請吳子嘉公開道歉」、「道德低落者總是把法律當成自己道德的高點」！

該網友怒轟，防疫期間一切不計較，但是請大家記得台灣的言論自由、選舉風氣是有誰在腐蝕破壞？就是這個人請不要傷害台灣的民主選輸的人都撤告了選贏的人呢！

網友留言。（圖片摘自韓國瑜市長後援會臉書）

(中時電子報)