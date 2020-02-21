「國標女王」劉真日前傳出開心臟手術命危，正以葉克膜搶救中，她與辛龍結婚6年，鶼鰈情深。辛龍昔日受訪自曝遇到劉真前本來有意出家，當天卻不小心睡過頭，只好繼續當凡夫俗子，後來也因此有機會和劉真相識相戀，最終組成一家人。

2017年辛龍受訪，透露從小就對宗教有興趣，起初他是基督徒，接近仁波切、喇嘛後才發現內心的解答，10多年前他向道場報名出家成為天人導師，引來不少信眾圍觀，但最後辛龍因為貪睡錯失機會，出家計畫落空。

問到認定劉真的契機，辛龍透露，自己雙親在他出道前就過世，他便將哥哥視為父親，遇到劉真後不僅兩人個性契合，辛龍更強調：「她身上有我媽媽的影子，她的表情、臉型、身形，還有傳統的觀念，都像我媽媽。」哥哥也認證，便讓辛龍覺得「就是她」。而辛龍私下節儉，時尚的劉真穿搭常常花費高昂，辛龍不在意，他用佛法解釋兩人像太極，一陰一陽，更霸氣說：「她喜歡的東西，只要她快樂，就滿足她，她快樂我就快樂。」

(中時電子報)