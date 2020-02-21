新冠疫情蔓延，21日上午6時40分，淡水警方在淡水區橋下找到失聯男「管永安」，立即通報疫情控管單位前往，目前確認管永安無發燒症狀及身體健康良好，民政局已協助將個案安置適當處所，經衛生單位評估後，將送往集中檢疫處所，執行居家檢疫，另將依違反《傳染病防治法》規定進行裁處。

據了解，管永安曾於淡水區新興街上有一房產，在5年前脫手轉賣，目前居無定所。本月9日透過金門小三通入境後，於入境資料上填寫舊地址與錯誤的電話號碼，以致警方、民政局上門訪查時撲空，致電聯絡也發現是空號，警方旋即展開追查。

淡水警方於21日上午6時許尋獲管男藏匿於橋下，管男身無分文幾日來均以撿拾回收物維生，此外他更聲稱「不知道要配合檢疫」，警方量測體溫後確認他並無發燒，目前也已被衛生單位送往集中隔離處所執行居家檢疫，經衛生單位評估後，將送往集中檢疫處所，執行居家檢疫，另將依違反《傳染病防治法》規定進行裁處。

(中時 )