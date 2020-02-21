在新冠肺炎疫情的衝擊之下，「宅經濟」成為當前的投資新顯學。許多企業及教學單位除了做好防疫措施之外，積極添購新設備，期待能夠維持公司正常運作、解決遠距會議及提升個人衛生防護。圓剛(2417)產品搭上這波「宅經濟」，有利營運動能轉強，圓剛旗下產品線近年來除了優化影音處理技術，也不斷推出規格個人化遊戲直播設備及商務用途的專業串流編碼器，更積極投入AI相關技術研發及教學整合應用週邊產品。

為了避免疫情不斷的擴散，從今年一月份開始，許多既定的國際大展相繼延期或甚至取消、許多公司更因為安全疑慮而要求員工在家上班，在教育方面更宣布延後開學。圓剛科技業務暨行銷副總莊善雯表示：「在疫情尚未趨緩之前，此刻最重要的就是避免疫情擴大發生。圓剛擁有多款產品可以幫助企業或學校單位以直播方式解決遠距學習的困難；同樣的也能透過串流編碼器將會議現況直播出去，即使沒進公司上班也能夠掌握會議內容，避免工作進度中斷。」而圓剛於2019年底所推出的無線教學麥克風近期更是受到許多學校單位的詢問，使用上可以頸掛或領夾方式固定於胸前，避免麥克風近距離接觸嘴巴，人手一支避免與人共用，有效提升衛生安全。」

圓剛AVerCaster SE5820為專業等級編碼器，具備1080p全高清視訊內容，極清晰的影像呈現，同時可支援於無數區域網路和網際網路視訊串流應用程式。相較於同等級規格的產品，價位合理，可幫助使用單位降低應用程式布建的整體成本，全靠友善的管理介面來管理，加速設定程序。使用情境方面，如公司教育訓練、校園重要事項宣導、演講或活動現場即時轉播等都能透過AVerCaster SE5820輕鬆解決距離或空間帶來的限制。

圓剛AVerMic AW315可同時搭配兩支無線麥克風使用，讓老師與學生間無須共用麥克風，大幅提升便利性與衛生安全。以2.4GHz無線傳輸技術，讓麥克風跟接收器間的連線更加穩定，聲音傳遞更加清楚，不需擔心訊號阻隔的情況。免手持設計可讓教師可以頸掛或領夾方式使用，完全自由地與學生做互動。其輕巧有型的設計，讓老師方便隨身攜帶，即使到不同的教室，也無須與他人共用麥克風，大幅降低衛生安全疑慮。

(時報資訊)