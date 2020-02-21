新冠肺炎疫情持續升溫，官方、民間都為了防疫忙得焦頭爛額，但卻有人硬要在這個時刻添亂，宜蘭縣李姓男子竟然在網路群組中公開貼文表示「研究發現吸食ｋ他命可治療武漢病毒」的假訊息，宜蘭縣政府警察局及宜蘭縣調站人員得知訊息後立即將李某約談到案，隨後依違反傳染病防治法及社會秩序維護法移送法辦。

宜蘭縣警察局表示，新冠肺炎疫情持續擴大，國內的確診人數也不斷增加，為確保民眾接收相關訊息正確性，內政部警政署強力要求各縣市警察局加強網路情蒐，積極查緝假訊息案件。

20日警方在臉書社團「宜蘭知識＋」網站發現有民眾公開張貼「研究發現吸食ｋ他命可治療武漢病毒」的文字，明顯就是一則假訊息，警方與宜蘭調查站隨即在20日晚間將貼文的李姓男子約談到案，全案隨後依涉嫌違反傳染病防治法第63條移送宜蘭地檢署偵辦。

警方另在臉書社團「三重、蘆洲、五股面交 」網站發現有民眾公開貼文：「大家要有心理準備，濕紙巾供應商趕工製造口罩，還被政府徵收，濕紙巾需要的也小屯一下… 」，有暗示濕紙巾即將缺貨的訊息，恐將引發民眾恐慌，宜蘭縣警方也在20日中午將貼文者約談到案，並依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款函送管轄的警察局裁處。

(中時 )