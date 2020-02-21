新型冠狀病毒疫情風暴持續，大陸官方積極祭出各項政策，帶動陸股V型反彈。富達國際基金經理人寧靜認為，就短中期風險報酬角度而言，海外國企股與在地的香港企業的投資評價更具吸引力。

寧靜表示，此波疫情會對全球供應鏈造成一定衝擊，而大陸企業的復工期將成為關鍵。她預期，大型企業比小型企業快；國企比民企快；製造業比服務業快。其中國營企業有望在2月中下旬全面復工，民營企業在3月中上旬回復正常產能。

因應新冠肺炎疫情，大陸官方積極減租降息，陸續已釋放出的近3兆人民幣的流動性，並提供首批3,000億的財政貼息貸款，另社保、行政費用上對企業進行優惠減免。

寧靜說，短期市場仍將波動，但也因此有許多投資機會可以善加運用。目前看好基建相關的供應鏈、原物料、工業等類股，主要是若大陸發行特別長期債券，很有可能展開大型基建專案，相關類股將可受惠。

另外。近期相當熱門的醫療保健類股，無論是製藥、醫療設備或醫療服務等，寧靜說，她則持謹慎態度。雖這些個股是近期市場贏家，但其中只有少數能成為中長期的受益者，因此，需要精選個股。

寧靜也表示，相較A股而言，她今年比較偏好海外的國企股。去年A股表現反映基本面復甦、入摩效應，但今年A股相對H股的溢價，已回升到歷史平均之上，特別是大型A股估值比在香港的H股溢價許多。就短中期風險報酬角度而言，偏好海外的國企股，搭配香港在地企業。在當前不確定的環境下，ESG也成為選股時的重要指標，尤其是在投資陸股時，更是不可或缺的考量點。

(工商 )