立法院今天開議，院會通過朝野黨團共同聲明，強烈表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO）。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，立法院朝野黨團有共識呼籲WHO讓台灣參加，這是非常符合民意、也是台灣需要的，也讓世界看到台灣在新冠肺炎防疫上做得很好、有經驗，可以對世界做出貢獻。

蘇貞昌指出，這次大家看到在WHO會議上，有很多國家為台灣發聲仗義執言，也可以看出台灣愈來愈被重視。

對於台灣護照上沒有辦法看出中國大陸的出、入境紀錄可能變成防疫漏洞，讓其他國家誤會，蘇貞昌說，政府很希望想出辦法來，能讓世界上了解台灣跟中國大陸是不一樣的，我們的防疫做得很好，我們很希望能夠參加WHO，讓世界看到台灣防疫的作為與經驗，相信對全世界的防疫一定有幫助。

蘇貞昌說，台灣真的很受中國大陸的種種影響，包括非洲豬瘟，現在新冠肺炎，又不讓我們參加WHO、WHA的大會。現在因為到中國大陸又不肯在我們的護照上蓋章，才會這麼麻煩，很多國家因為看到台灣中國往來密切，又從護照上看不出來，所以才會誤會，在禁止中港澳入境時，把台灣也捲了進去。

(工商 )