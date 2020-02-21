美國疾病管制暨預防中心（CDC）把台灣列為出現明顯「社區傳播」現象，台北市長柯文哲21日指出，重點不是名稱，實務比較重要，必須在出現後很快找到撲滅掉，才是正確作法。
美疾管中心指台發生社區傳播，柯文哲認為，名稱不重要，何必拘泥名稱，還是實務比較重要，以他的醫學知識告訴自己說社區感染一定會發生，因為檔不住 。
柯文哲說，很簡單，潛伏期隨便講7天就好，被感染的人坐飛機進台灣，完全沒有生病，這個人卻在台灣開始咳嗽，所以會出現社區感染，他覺得沒有什麼了不起．只是出現後可以很快找到撲滅掉，這才是正確作法，重點不是拘泥名詞叫什麼東西，他是不太在意那個名詞。
柯表示，美國列名是照美方的科學，符合哪些條件做出這個定義，他還是那句話，名稱不重要，實務效果比較重要。
衛生署前署長詹啟賢稱台灣是否為社區感染只是面子問題，柯文哲對此回應，不要問他這種題目，醫學很簡單，問醫學他就回答醫學，但醫學扯到政治就不想回答了。
此外，第24例新冠肺炎確診案例在北部，面對北北基共同生活圈該怎麼防範，柯文哲說，社區感染回復社區的防治，還是一樣，人多、與不特定人接觸、密閉空間就戴口罩，其實他坐公車還是有戴，隨著感染增加，戴口罩的百分比是否調高就看自己的判斷。
(中時 )
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