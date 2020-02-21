斯洛伐克駐台代表的太太梁晨昨天臉書上發文表示，下週小孩即將開學，但是家裡準備的兒童口罩已經用完，由於身分是外交人員家屬，因此也只有駐外人員唯一的證件，想以這個身分證明來買口罩。沒想到，藥局人員「只認健保卡不認其他」，但憑梁晨如何解釋，也都不接受，甚至最後說出：「妳再不出去我叫警察！」

對此，外交部發言人歐江安表示，有關駐台使館及代表機構職員子女所需兒童口罩，外交部經與衛福部協調，已獲衛福部同意協助配發，可望於今日下午送交外交部。外交部收到配發的兒童口罩後，將儘速轉致駐台機構。

至於成人口罩部分，外交部表示，考量外國駐台使館及代表機構的官員和眷屬確無法比照國人或持有外僑居留證的外籍人士購買口罩，外交部前已透過中央流行疫情指揮中心的跨部會機制討論並獲同意，外國駐台機構的官員及其眷屬比照國人可購買數量（目前為每人一週2個），配發同量口罩予各駐台機構官員及眷屬。

(中時 )