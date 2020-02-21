新冠肺炎重挫觀光旅遊業，飯店業龍頭晶華首度動員旗下12家酒店，以全額、甚至超額回饋的方式，自行發送「晶華消費券」鼓勵消費者安心入住，希望能夠搶救滑落的住房率，這除是晶華成立30年來頭一遭，涵蓋範圍更從最便宜的捷絲旅到最高檔的晶華本館都適用，促銷力道之猛、涵蓋規模之大，都是前所未見。

晶華上周推出「買6000，送8000」住房專案，短短3天內即創造超過200間訂房紀錄，成績算是不錯，這讓晶華決定擴大適用範圍，涵蓋旗下所有飯店，包括台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、高雄晶英行館、晶泉丰旅、捷絲旅宜蘭礁溪館、台北西門館、台北林森館、台北三重館、花蓮中正館、高雄中正館及高雄站前館，即日起至3月31日全面跟進。

以太魯閣晶英為例，買8000送8000，入住山嵐客房兩天一夜，另贈送3,000元太魯閣晶英餐飲消費抵用額度、 2,000元行館住宿抵用券 (於下次入住時使用)及3,000元麗晶精品消費抵用券。

比較平價的捷絲旅台北林森館，同樣買2000送2000，入住豪華客房兩天一夜(含早餐)，另贈送1,000元台北晶華餐飲消費抵用券及1,000元麗晶精品消費抵用券。

晶華表示，一直以來，晶華國際酒店集團都是以打造非凡的住宿體驗以及豐富多元餐飲饗宴為人所稱道，此次集團特別整合其餐飲優勢和購物資源，凡於專案期間入住集團旗下參與活動的任一酒店，均可獲得自新台幣1,000元起不等的餐飲消費抵用額度和擁有「全台精品首府」之美譽麗晶精品消費抵用券，讓旅客們在舒適住宿之餘，還能盡享精緻非凡的餐飲饗宴和體驗尊榮且便利的購物服務。

(中時 )