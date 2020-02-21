大陸商務部21日舉行網路記者會，商務部外貿司司長李興乾21日稱，受前期物流不暢、開工延遲等影響，疊加春節因素，預計1～2月中國進出口增速將大幅回落。不過，根據目前評估，新冠肺炎疫情對第一季外貿的影響雖然不容低估，但仍處於可承受範圍。

消費方面，商務部市場運行司副司長王斌指出，要全面、客觀、理性分析看待。由於國家統計局尚未發布1～2月份統計數據，初步分析判斷認為疫情對消費短期影響較大，中期影響平緩，後期逐步恢復，疫情不會改變我國消費長期穩定和持續升級的發展趨勢。

王斌表示，從時段上看，新冠肺炎疫情對第一季消費影響最大，預計第二季消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。

此外，商務部外資司司長宗長青表示，1月大陸實際使用外資人民幣875.7億元，年增長4％，以美元計增長2.2％，基本延續去年以來的平穩增長勢頭，但今年1月份增幅與去年同期相比，以人民幣計回落了0.8個百分點，以美元計回落了0.6個百分點

宗長青表示，從1月中國吸收外資數據看，疫情影響已經開始顯現，預計二月、三月乃至一季度影響將更加明顯。但從長遠和總體上看，疫情的影響終歸是階段性的，中國吸收外資的綜合競爭優勢沒有改變，大多數跨國公司投資中國的信心和戰略沒有改變。

(工商 )