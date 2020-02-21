桃園市1名江姓男子去年12月6日領得法院否認婚生子女裁定，依據前妻劉女（31歲）和他仍有婚姻關係卻與余男（37歲）通姦而提出告訴，但檢方調查得知，江男與劉女2017年即已分居，至2018年11月間劉女生下一對雙胞胎，且江男知道劉女產子已超過6個月法定告訴期限，檢方今將余、劉2人不起訴處分。

根據檢方調查，江男與劉女2007年間結婚，婚後2人感情不睦，2017年間分居，劉女就與余男交往，2018年11月間劉女產下一對雙胞胎。2019年1月間，江男與劉女離婚，江男發現雙胞胎，聲請法院進行親子鑑定，等到同年12月間，江男領得否認婚生子女裁定後，確認劉女的雙胞胎並非是他的小孩，因而控告劉女尚未離婚前，與余男通姦。

檢方表示，江男看到雙胞胎時，只需推算他與劉女的分居時間，就應知道雙胞胎並非他的小孩，當時他並未提告，卻遲至去年12月間才提告，已經超過了6個月的法定告訴期間，自應為劉女與余男涉嫌妨害家庭案件不起訴處分。

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(中時電子報)