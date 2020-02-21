新北市1名79歲蘇姓老翁19日晚間8時許，身著新北市議會議長蔣根煌服務處背心，到新莊區一間中醫診所看診時，因為沒戴口罩、欠費等問題，遭護理師婉拒掛號，但他一時情緒失控，竟狂罵護理師及在場民眾，甚至連警察到場時，還出言挑釁員警「你開槍啊」、「我跟過老蔣啦」，最後在到場的友人勸說下，才結束這場鬧劇。

警方調查，蘇翁因為不肯戴上口罩看診，再加上之前尚有欠費，遭到診所婉拒掛號，蘇翁一氣之下竟怒嗆護理師，「你免哭父（不要靠北）」、「我是同心會會長」，甚至要診所不要太囂張，護理師無奈之下只好報警。

但員警到場勸說，蘇翁竟直接嗆員警「軟爛」，還說自己跟過老蔣，被員警出言制止要求「尊重」後，蘇翁還挑釁警察「開槍啊！」警方將蘇翁帶出診所外，老翁友人也到場，配合警方勸說他，他才冷靜下來，並在協調之下，診所才同意蘇翁看診。

蘇翁行為被一旁民眾拍下影片，上傳地方臉書社團，新北市議長蔣根煌晚間透過臉書帳號澄清，「此民眾非本服務處人員，懇請辛苦的第一線執法機關同仁，毋枉毋縱、秉公處理。」

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(中時電子報)