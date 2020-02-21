44歲「國標女王」劉真日前驚傳開刀一度心臟驟停，正用葉克膜搶救中，目前正在榮總重症病房和病魔纏鬥。今(21日)稍早媒體報導，連日照顧女兒的劉真媽媽親口證實有好消息，指劉真情況回穩，目前是「平安甦醒恢復中」，讓眾人鬆口氣。

劉真因動心臟手術病危，先前吳宗憲證實辛龍已全面停工，專心照顧劉真，後傳出劉真母親也在醫院親自照顧愛女，昨不少媒體湧到劉真住進的台北榮總，最新消息指出劉真移轉到重症加護病房，但未見劉真家人現身，其他病人家屬透露，裡面還有另一條通道，另有較為隱密的隔間病房，猜測劉真應是住進這類病房治療。

據《聯合新聞網》報導，劉真的舞蹈教室群組稍早傳出好消息，指出有人見到劉真老師的媽媽韓寶永，透露劉真現況已經甦醒，正在恢復中，請同學們不要擔心，並繼續集氣為劉真禱告。

劉真先前因主動脈狹窄問題至台北榮總開刀，卻在手術過程中心臟停止，醫院才裝上葉克膜搶救，而劉真住院已超過一周，昨有院內醫生接受訪問，透露劉真狀態「並沒有到昏迷這麼嚴重」，但細節與真實情況不願多說。

(中時電子報)