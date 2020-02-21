金門各學校加強校園消毒防疫作業，目標是做到滴水不漏。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（右）訪視中正國小，說明將持續購置，同時金酒自行生產的防疫用酒精也會在下周陸續到位，進一步加強整體防疫能量。（李金生攝）

開學日在即，金門縣長楊鎮浯今（22）日上午訪視中正國小、金城國中防疫整備作業，強調在「師生安全、家長放心」的大目標下，持續充實口罩、酒精的防疫能量，確保全縣約8500位學校教職員工生的健康，全力打贏這場全民大作戰。

楊鎮浯今天一早帶領縣府教育處長羅德水、副處長陳家輝等人，走訪地區的大學校中正國小、金城國中，實地勘查防疫整備作業，肯定層層分工、非常落實，並說明教育處在開學後也將發放防疫手冊，希望透過正確衛教資訊的彙整與傳遞，讓師生和家長可做好正確防疫外，也能免於恐慌。

楊鎮浯縣長發送防疫用口罩給中正國小，強調做好全縣約8500位師生的健康維護。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，校園防疫的大目標是做到「師生安全、家長放心」。（李金生攝）

楊鎮浯表示，縣府團隊自春節以來，透過各種管道購置口罩2萬餘片，除供應一線醫護人員及防疫人員外，也撥出部分給學校約8500位教職員工生使用，目前僅能先發送2片，後續將會持續購置，同時金酒自行生產的防疫用酒精也會在下周陸續到位，進一步加強整體防疫能量。

至於是否取消學校大型活動？楊鎮浯也說明，各種活動屬性不同，原則上尊重各校自主處理，目前已知大部分取消，有的始業式是改以視訊辦理，同時也將開學首日活動改成衛教宣導。

另外，縣府也通報各校針對師生在防疫期間的旅遊、出境史，以及居家檢疫或滯留在外者，都做了非常嚴格的追蹤掌握，目標就是做到面面俱到、滴水不漏。

城中校長許維民表示，該校目前有2名學生因 大陸封村、封路出不來，將採取教學補救措施，包括使用視訊、通訊軟體LINE或是微信，將教學材料傳輸給學生，不會讓學習中斷。

(中時 )