專攻日本文學 愛子4月上大學 11:412020/02/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 天皇德仁的掌珠愛子2019年12月1日慶祝18歲生日的資料照。（達志圖庫/TGP） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 愛子慶祝18歲生日 日本天皇德仁的掌珠愛子今年4月要上學習院大學了，她將進入文學院，攻讀日本文學。 據NHK報導，愛子目前就讀學習院女子高中部，上個月參加了升學考試，如今決定要直升該校大學，上文學院的日本文學系。 愛子是德仁天皇和雅子皇后的獨生女，去年12月1日滿18歲。由於德仁膝下無子，為了繼承問題，日本一度考慮修改皇室典範，讓女性也能繼承王位。不過，後來秋筱宮文仁親王和妻子紀子生下兒子悠仁，就沒了下文。 日本天皇德仁與皇后雅子，還有掌珠愛子 (中時電子報) #天皇 #愛子 #日本 #王室 #大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港城大 維安、抗疫雙重考驗 04:102020/02/18 焦點新聞 《科技》結合產官學研，新思成立「新竹AI設計中心」 13:592020/02/18 財經 靜宜大學「主顧聖母堂」花燈 台灣燈會散發祥和光芒 14:422020/02/18 生活 95後竄起 網路文學成文化產業新動力 04:102020/02/19 全球財經 2020新興經濟體大學 中亞聯大雙入榜 17:192020/02/19 生活 朝陽科大 國際化表現亮眼 04:102020/02/20 地方新聞 花甲文青 憶人間 04:102020/02/20 藝文副刊 暨大將辦校系博覽會 服務考生演練模擬面試 16:582020/02/20 生活 台北文學季3月登場 文學講座精彩豐富 18:152020/02/20 生活 義守陳奕宏 榮獲文學vusam雙獎 04:102020/02/21 地方新聞 國際熱門新聞 搭公交、上教堂、吃喜宴、沒出國 南韓超級毒王案隱藏更大危機 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 歧視？川普：今年奧斯卡糟透 最佳影片竟來自南韓 - 國際 不喊謝了！日疫情吃緊仍捐武漢物資 陸網友改回這三字 - 國際 韓軍也中鏢 新冠疫情爆發 新增52例達156例 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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