愛子慶祝18歲生日

日本天皇德仁的掌珠愛子今年4月要上學習院大學了，她將進入文學院，攻讀日本文學。

據NHK報導，愛子目前就讀學習院女子高中部，上個月參加了升學考試，如今決定要直升該校大學，上文學院的日本文學系。

愛子是德仁天皇和雅子皇后的獨生女，去年12月1日滿18歲。由於德仁膝下無子，為了繼承問題，日本一度考慮修改皇室典範，讓女性也能繼承王位。不過，後來秋筱宮文仁親王和妻子紀子生下兒子悠仁，就沒了下文。

日本天皇德仁與皇后雅子，還有掌珠愛子

(中時電子報)