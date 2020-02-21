新型冠狀病毒陰霾持續壟罩全球，美股四大指數齊收黑，亞洲地區除大陸疫情持續發展外，日本、韓國以及新加坡等也紛紛爆出社區感染，亞股全數壓回走跌，台股今開盤跌3.93點、報在11721.16點，隨即拉高翻紅後又震盪走跌，跌破11700點關卡，指數最低達11661.63點，受到疫情影響，近日盤勢忽漲忽跌，未脫震盪整理格局，中期均線持續糾結，外資高盛也預警市場恐對疫情影響過於樂觀，更加深市場保守氛圍，預估台股短線恐持續受到疫情發展左右，預估今日全天成交量落在1300~1400億元。

權值股方面，股王大立光(3008)開高震盪後盤中翻黑，股價下跌約0.3%，台積電(2330)儘管釋出將插旗GaN技術電動車，但仍不敵外資持續賣超、ADR下跌，盤中跌幅逾0.5%，鴻海(2317)公告大陸主要廠區復工確實受疫情影響，對全年營收將負面影響，今股價下跌約1.5%，最低來到81.6元，其餘權值股方面，也持續受到疫情影響，以大陸智慧型手機市場為主力的聯發科(2454)，因面臨5G換機潮遞延關係，今股價下跌1.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也在第一季營運恐受到波及下，跌幅分別達2.7%、1.7%。

今盤面依舊以具有防疫題材的個股最為強勢，包括高端疫苗(6547)新冠病毒疫苗拚H2人體實驗、亞諾法(4133)攜中原大學產製新冠類病毒顆粒抗疫，今日股價雙雙亮燈漲停，帶動國光生(4142)、合世(1781)、展旺(4167)、泰博(4736)、美吾華(1731)、豪展(4735)等亦順勢大漲。

分析師表示，由於現階段大陸疫情未見緩解，復工進度不如預期，日本與新加坡疫情也持續升溫，韓國突然爆發的社區群聚感染使累積確診人數破百，成為中國以外確診人數最多的國家，台股面臨電子供應鏈隨時可能因疫情造成停擺的影響下，在疫情明確好轉、生產恢復正常前，預期指數將維持盤整的格局，投資仍以保守為宜。

(時報資訊)