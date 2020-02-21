電子零組件廠—信邦(3023)大陸廠區均已復工，目前整體廠區復工率約30%到40%，由於客戶訂單穩定，只要復工率能逐步提升，到3月正常生產，法人預估，信邦第1季合併營收可望優於去年同期及去年第4季，亞系外資給予信邦「買進」評等，目標價158元。

信邦近幾年以MAGIC為產品發展主軸，降低了IT產業波動對公司營運的影響，業績也呈現穩定成長，由於公司長期耕耘客戶及充分掌握客戶端的需求，在每年第4季產業淡季時將第1季大陸農曆假期所產生的產能缺口提前安排生產，並在第1季將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月前3週出貨，讓公司1月合併營收未受因農曆假期實際工作天數較去年同期少一週影響，亦降低了新冠肺炎疫情對公司第1季營運衝擊。

信邦1月合併營收為15.55億元，較去年12月成長18.1%，年成長17.12%，為歷年同月新高。

信邦表示，目前大陸廠區均已復工，整體廠區復工率約30%到40%，公司目標是2月底復工率超過50%，3月生產能逐步恢復到正常水準，並努力讓今年第1季業績優於去年同期及去年第4季。

亞系外資在最新報告指出，受到新冠肺炎(Covid19)影響，將信邦今年第1季銷售/獲利預測分別下調5%及13%，但因信邦非IT產品擁有較長的生命週期，客戶需求是推遲而不是取消，我們預估信邦訂單波動性將比同業少，加上信邦在大陸境外擁有約15%的產能，也使其具有生產靈活性，我們對長期需求保持樂觀，我們維持信邦2020年到2021年預測基本不變，並將目標價格從157.5元調整為158元。

(時報資訊)