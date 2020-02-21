瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能今早出具最新報告，維持看好亞太貨幣。他認為，這是最壞的時代，也是最好的時代。受到新冠肺炎的影響，亞太地區貨幣（相對美元）最近表現疲弱，但市場只是短暫震盪，隨著疫情在第二季度初前受控，亞太貨幣也將跟隨收復失地，保持看好全年前景。

陳得能分析，對外部需求較敏感的亞太貨幣，確實面臨較大的震盪，如韓圜、泰銖及新加坡幣，但同樣屬於週期性貨幣的人民幣及韓圜已經貶值不少，預期6月底人民幣及韓圜分別回升至6.8及1120水平（相對美元）。另外，印尼盾、印度盧比、菲律賓比索及馬來西亞幣（相對美元）是不錯的套息交易貨幣籃子。

陳得能指出，雖然疫情無疑對亞洲經濟濟及企業盈利構成壓力，但我們估計負面影響主要集中在一季度，隨後將加快增長。中美已經簽訂第一階段貿易協議，加上多國央行保持貨幣政策寬鬆，科技等產業環境逐漸改善，亞太區經濟增長預期從去年的5.2%，小幅放慢至今年的5.0%。

為穩住經濟增長，亞洲國家很可能進一步寬鬆貨幣政策，預計今年平均減息20至30個基點。此外，政府給予的財政支持力度並不下於貨幣政策，譬如中國加大地方政府債券發行、日本及南韓提高財政支出對GDP佔比到1.5%至2%等。

中國作為許多亞洲國家的最大貿易夥伴，人民幣轉強有利區內其他貨幣，陳得能預期亞太貨幣即期匯率（相對美元）今年平均有低至中單位數增長。儘管南韓央行可能在一季度減息25個基點，但隨著亞洲科技業漸露曙光，韓圜對環球經濟增長的敏感度較高。

對於全球經濟風險評估，按照基準情景（發生概率：50%），瑞銀相信全球經濟增長能夠持穩於約3%水平，意味經濟在「晚週期」（late cycle）至少多6至12個月，期間主要央行傾向寬鬆貨幣政策。

隨著中美貿易摩擦降級，環球製造業也緩慢地好起來。雖然疫情拖慢了經濟復甦步伐，但中國及亞洲將拉動全球經濟溫和反彈，即增速預期在二季度初前觸底，只要聯儲局貨幣政策及中國財政狀況穩定，有利於市場氣氛，包括新興市場股票及部份新興市場貨幣。

不過，下行情景（發生概率：25%）一旦出現，譬如中美第二階段談判一旦破裂；或美國步入衰退及/或中國經濟增長放慢至5%以下；或疫情失控及全球擴散，那麼投資者應該考慮減少持有風險資產，並為資產組合做好保護，譬如加入日圓、瑞士法郎、美國國債或黃金。

(時報資訊)