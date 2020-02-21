IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）中高階產能集中於台灣，受中國大陸疫情影響相對輕微，今年3大產品線展望正向，營運續揚可期。南電近日股價震盪上攻，今（21）日開低後放量開飆，早盤大漲7.87％至54.8元，創去年11月中以來3個月波段高點。

截至11點25分，南電維持近7.5％漲勢，成交量已突破3.28萬張，已較昨（20）日1.66萬張逼近倍增。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超5316張，本周迄今買超達7396張，其中以投信買超5536張最多、自營商買超1403張，外資亦買超457張。

南電2020年1月自結合併營收24.8億元，雖適逢春節連假影響而月減17.68％，仍年增0.94％，表現略優於預期。公司中高階ABF載板及多數BT載板產能位於台灣，中國大陸昆山廠生產所有PCB及部分BT載板，約貢獻去年營收40％，其中PCB約貢獻32％。

投顧法人指出，南電昆山廠產品主要應用於車用及消費性電子的遊戲機，由於首季屬產業淡季，且車市不佳、遊戲機至第二季才有新訂單，昆山南電廠目前人力可應付首季訂單需求，亦有1個月原物料庫存，隨著中國大陸各地陸續復工，新冠肺炎疫情對南電影響有限。

投顧法人預期，南電今年ABF載板受惠伺服器、人工智慧、5G基地台等需求，全年產能將維持滿載，且第四季可望新增10％產能。BT載板需求來自記憶體、機上盒（STB）、穿戴裝置，天線封裝（AiP）有望在第四季量產，PCB需求來自車用、新遊戲機、網通設備。

投顧法人認為，雖然短線上受新冠肺炎疫情衝擊，下游物流運輸遞延問題對營收成長產生不確定性，但南電今年3大產品線成長展望正向，預期今年營收可望繳出高個位數成長、有機會上看雙位數，營運表現續揚可期。

(時報資訊)