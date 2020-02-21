原民會2007年12月制定實施「原住民族傳統智慧創作保護條例」，相關子法亦於2015年3月正式施行，開始受理原住民族或部落提出傳統智慧創作專用權之申請，並於2020年2月1日起，委託和鼎律師事務所正式開辦「原住民族傳智法律服務專案」，表示受侵權者最高可請求損害賠償300萬元，情節重大者最高可罰600萬元。

為落實「原住民族傳統智慧創作保護條例」之規定，原民會於109年2月1日起，委託和鼎律師事務所正式開辦「原住民族傳智法律服務專案」，族人及社會大眾因法律適用等所產生的相關問題，提供即時快速的免付費電話專線及Email法律諮詢管道，該條例讓原住民族提出傳統智慧創作專用權之申請，目前各申請案陸續公告審定取得66項傳統智慧創作專用權，其中包含部落代表性服飾、音樂、雕塑、技藝及建築等，經審定通過後，他人使用前須徵詢部落授權才可使用。

原民會表示，有鑑於原住民族傳統智慧創作因具高度代表性及識別性，常被自由近用或商業使用行為，也常延伸相關法律及使用授權等疑義，除了提供族人專業律師電話諮詢，並提供傳統智慧創作專用權人出具法律及訴訟文書、訴訟代理等專業服務，以加強原住民族傳統智慧創作保護服務效能。

原住民族傳統智慧創作法律服務聯絡資訊如下：

1.電話法律諮詢：0800-085-865(免付費電話專線)

2.市內電話：02-27080815、02-27087159(電話線路自動跳號)

3.Email：[email protected]

4.傳真號碼：02-27086165

5.面商諮詢：和鼎律師事務所(台北市敦化南路二段81巷59號3樓)

(中時 )