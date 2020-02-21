◎外交官之妻無法買口罩 蘇貞昌：任何人都要能拿到

對於新冠肺炎，全球都在口罩荒，台灣目前的處理辨法是「以健保卡至藥局購買，一週兩枚」，如今傳出有外交官的妻子想為孩子購買兒童口罩，即使告知藥房自己是外交人員的家屬，仍因無健保卡而遭到歧視性語言趕走。對此，行政院長蘇貞昌表示，無論是任何人，都希望能拿到相關的必要的防疫資源，包括口罩，這部分外交部已經協調，都做好了。

◎2周合成新藥 中研院團隊了不起

中研院今(21)日召開記者會，對外說明在2到3周前已向大陸、美國與新加坡等國家的藥廠購買藥品，協助國內防疫工作，但各國現在都需要相關藥品原物料，無法像其他國家地區銷售，院方因此決定自行合成藥品，未來將再投入臨床證實，並取得授權而能使用。

◎困鑽石公主號 魔術師檢測出爐

停泊在日本橫濱港外的「鑽石公主號」郵輪爆發新冠肺炎群聚感染，19日解除隔離乘客陸續下船，不過台籍魔術師陳日昇仍無法下船，他昨在網上擔憂恐搭不上政府今（21日）安排的返台包機，不過現今傳出陳日昇的檢驗報告已出爐了。

◎名醫親嘴摸胸女病患 判5個月

曾與柯文哲角逐台北市長寶座的鼻過敏名醫李宏信，4年前利用看診機會對女病患說「你今天好漂亮」，從後方環抱她並親吻嘴角，再伸手撫摸她的胸部，最高法院維持二審判決，認定李男犯行明確，考量他與被害人達成和解，依猥褻罪判刑5月、可易科罰金定讞。

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(中時電子報)