南韓「寄生上流」勇奪包括最佳影片等2020年奧斯卡多項獎項，但美國總統川普對於大獎落於他國不以為然，大酸「奧斯卡獎糟透了，最佳影片竟然來自南韓」，引起眾怒。

對於「寄生上流」奪下奧斯卡最佳影片等多項大獎，川普不以為然，並嗆「今年奧斯卡糟透了，最佳影片竟然來自南韓」。

除了首片奪下最佳影片獎的外國影片，「寄生上流」還包辦了最佳外語獎、最佳導演獎、最佳原創劇本、最佳藝術指導獎、最佳影片剪輯獎等獎項，堪稱是今年奧斯卡大贏家。不過川普對此完全不以為然。

據美國有線電視新聞網報導，川普在克羅拉多州造勢大會上表示，「你看到了嗎？今年的奧斯卡獎有多糟！最佳影片...竟然是來自南韓的電影！」他並嗆：「到底在搞哪招？我們與南韓還有一堆貿易問題，奧斯卡的高層們竟然還頒了最佳影片給他們」，「這有很好嗎？我不知道」。

對於「寄生上流」，川普表示沒特別有印象，僅說「我想這是最佳外語影片，這之前有發生過嗎」？他還表示，比較想看到像是「亂世佳人」（Gone with the Wind）、「紅樓金粉」（Sunset Boulevard）等70多年前的老片回歸。

對此，代理寄生上流的北美發行商NEON在推特上表示，「可以理解，川普根本沒看懂」。

(中時電子報)