行政院長蘇貞昌21日前往立法院報告並備詢，進入議場前接受量額溫防疫。（姚志平攝）

立法院長游錫堃21日主持新會期開議，進入議場前接受量額溫防疫。（姚志平攝）

立法院新會期今開議，行政院長蘇貞昌透過施政報告指出，去年全年經濟成長率上修到2.71％，居亞洲四小龍之首，股市上萬點超過880多天，即便中國暫停自由行來臺，來台觀光客仍創下1186萬人次歷史新高；同時，中美貿易戰以來，政府推動投資臺灣三大方案，帶來8700億投資金額，創造7.2萬就業機會。他呼籲，唯有行政、立法兩院攜手，才能讓臺灣在世界持續綻放耀眼光芒。

蘇貞昌今在立院進行施政報告，在經濟部分，蘇貞昌說，去年10月瑞士「世界經濟論壇」(WEF)「2019年全球競爭力報告」指出，臺灣在141個受評比國家排名第 12，其中在「總體經濟穩定」指標，更與33國並列第1。他說，去年第4季，我國經濟成長率為3.31％，不僅連續4季攀升，也是近6季以來最高，全年的經濟成長率也上修到2.71％，居亞洲四小龍之首。

蘇貞昌進一步說，因應美中貿易衝突，政府自去年起推動投資臺灣三大方案，已為臺灣帶來超過8700億元的投資金額，實際到位資金也已超過2400億元，並創造超過7.2萬個就業機會，預計民國111年投資金額將超過1.1兆。

在兩岸部分，蘇貞昌說，中國對我文攻武嚇不停、介入滲透不斷，目的就是要逼迫臺灣在主權上屈服讓步。去年下半年，看到香港局勢惡化，更加證明堅持反對「一國兩制」的立場是正確的。

他強調，今年總統大選是我國國家發展與民主深化的重要里程碑，讓國際社會看到臺灣對民主價值的堅持，也向國際社會傳達國人的決定。未來，政府將秉持蔡英文總統「四個必須」原則，盼藉由兩岸雙方的共同努力，以「和平、對等、民主、對話」方式開啟良性互動。

同時，蘇貞昌說，我方也將持續透過國際合作等方式，繼續運用「軟實力」、「暖實力」及「踏實外交」等政策，融入國際社會，讓臺灣成為國際社會不可或缺的夥伴。

蘇貞昌呼籲，唯有行政、立法兩院攜手、中央地方齊心、政府民間齊力，匯聚社會能量，團結臺灣，才能克服各項挑戰，讓國家繼續大步向前，讓臺灣在世界上

持續綻放耀眼光芒。

(中時 )