四家電信公司董總20日為了5G頻譜位置競標，展開一場馬拉松協商會議，截至深夜零點，長達9個多小時的協商沒有共識，宣告破局，21日一早五家電信公司將向NCC提送3.5GHz及28GHz的頻位意願書，28GHz達成共識，但3.5GHz頻段在沒有共識下，21日下午2:30分將由NCC進行第二階段的5G頻位競標。

20日晚間10點多，四家電信公司董總還各自拉開經營團隊，進行15分鐘的內部會議後，四家公司再進行最後一輪協商，據了解，四家電信公司基於個別公司的5G發展著想，在頻位協商上各有堅持，最後未達成共識，宣布協商破局。

根據NCC規畫，五家電信商必須在21日上午提送頻位需求意願書，只要有任何兩家業者的頻位意願書有重疊，就必須在21日下午啟動一回合的競標決定頻位。

拿到3.5GHz頻段的四家電信公司在未能取得頻位協商共識情況下，市場預期21日下午將由NCC啟動第二階段頻位競標。

至於各界關注5G頻位標金究竟會飆多高?由於NCC並未設定底價及上限，因此很難預估，不過，有業者力爭「魚肚」、有業者確保拿到「魚頭」頻位情況下，勢必再墊高整體5G競標金。

第一階段數量競標已於元有16日結束，以1380.81億元決標，外資先前預估第二階段頻位再競價，將讓5G整體標墊高約百億元，總標金可能挑戰1,500億元。

(工商 )