台灣每年3月最大的盛事莫過於迎媽祖活動，市政府看準商機，今年以青創、新創商品串聯傳統文化產業方式，在大甲鎮瀾宮前舉辦兩場別開生面的行銷展售會。（盧金足攝）

台中市副市長令狐榮達化身財神爺宣告活動即將開跑。（盧金足攝）

迎媽祖是台灣每年三月最大盛事，台中市府看準商機，今年首度以青創串聯傳統文化產業方式，二月廿八日至三月一日及三月八日在大甲鎮瀾宮前舉辦兩場行銷展售會，推出新創宮廟文化商品，消費滿300元還有機會抽中機票、手機等好禮，要讓民眾滿載而歸，21日由副市長令狐榮達化身財神爺宣告活動即將開跑。

令狐榮達表示，配合三月瘋媽祖熱潮，市府邀請青年結合媽祖文化展現創意，帶動商機，市府並將建置「台中生活經濟資訊平台」APP，廣納超過一百家台中業者，整合業者資訊、好康優惠措施等，方便民眾隨時查詢，體驗台中各項產業的迷人之處。

台中市副市長令狐榮達化身財神爺分送糖果元寶招財。（盧金足攝）

活動首先登場的是228連續假期的「產業與媽祖同行-新創創意產業展售嘉年華」，邀集市府輔導的青創團隊、摘星青年業者、以及在地特色產業、宮廟文化文創品牌等50家業者共同參與展攤。（盧金足攝）

台中市經發局長張峯源說，行銷展售會特別與大甲鎮瀾宮攜手合作，在三月瘋媽祖期間，以「新創」來鏈結傳統文化，使遊客在創新與傳統之間體驗不同於以往的廟宇活動。（盧金足攝）

令狐榮達指出，台灣每年三月與最大的盛事，大甲媽祖遶境進香慶典活動，被Discovery探索頻道列為世界三大宗教盛事之一，也被認為是台灣的人一生當中一定要參與一次的文化活動，這次台灣燈會在台中，大甲媽祖鎮瀾宮結合全國三十一間媽祖的宮廟參與。

他強調，在大甲鎮瀾宮前舉辦兩場行銷展售會，希望吸引國內的信眾，還有國外的遊客，大家一起來共襄盛舉，會場有超過一百家的相關的周邊產業的業者，一起來加入台中生活經濟資訊平台，整合業者的資訊，還有一些好康優惠的措施，讓更多的民眾透過不過平台關注到台中的食、衣住、行育樂，一起前來消費，體驗台中市的迷人的地方。

令狐榮達說，台中市府特別重視青年政策，積極輔導青年創業活動，當中也會邀請很多優秀的台中市的青年業者，展現青年創業的無限創意。

「迎接九天八夜的挑戰，透過大甲媽祖的加持，讓信眾在遶境期間，輕鬆的跟上媽祖婆的腳步！」令狐榮達表示，三月八日糕餅嘉年華，搭配大甲鎮瀾宮舉辦多年的大甲媽嫁女兒的時尚活動，每年吸引很多新人參加，結合相關的產業，包括台中最著名的糕餅業者，推展市長盧秀燕積極打造的幸福結婚產業鏈，有三十五家以上的糕餅、旅宿、婚紗、婚禮業者參與，規畫婚紗走秀，還有驚喜抽獎的活動。

經發局長張峯源表示，「產業與媽祖同行-新創創意產業展售嘉年華」邀集市府輔導的青創團隊、摘星青年業者、在地特色產業及宮廟文創品牌等業者展攤，不論是新創商品或食衣住行育樂類別應有盡有，並規劃精彩舞台節目，還有Q版媽祖大頭貼下載打卡紀念活動。

(中時 )