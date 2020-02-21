運動家投手菲爾斯（Mike Fiers）因向美媒爆料太空人作弊一事，才讓這樁醜聞浮出檯面，偷暗號事件延燒數月還未停，大眾一面倒痛批太空人，不過前紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）持了相反意見，他認為菲爾斯是讓他很不爽的「抓耙子」。

歐提茲提出最讓他困惑的一點，既然知道了為何沒有人阻止？「我不懂為何沒有人提出『這是錯的』，在當下就該講了，別放馬後炮。」歐提茲接著說，「我打球這麼多年沒碰過這種事，搞到現在要花很多時間來處理，這不僅關於球員，而是牽扯到整個球團。」

隨後歐提茲向菲爾斯開嗆，認為如果他在2017年太空人正在作弊時爆料，那還能獲得他的尊重，但他看不起2年後接受媒體採訪才揭露整件事，「這傢伙讓我很不爽，在他賺到錢、拿到冠軍戒指後，才決定出來揭發，為何不要在當時就說？為何不敢說『我不想成為作弊的一份子』？就是一個抓耙子，拖到事後才說，這是我的疑問，為何沒有人在當時就說出這一切？」

菲爾斯是揭發太空人作弊的第一人，大聯盟一度提出要保護他，避免他在場上遭到「報復」，不過菲爾斯則是婉拒，「我是來打棒球的，我能保護自己。」並說若是在國聯比賽中，當他站上打擊區時被丟觸身球，也是無能為力的事。

老爹則是在經歷烏龍槍擊案後，在休養8個月後身心都回復到100%的狀態，並現身老東家紅襪的春訓基地。

(中時 )