北部退休婦女29天確診新冠肺炎，期間恐有空窗期，台北市長柯文哲表示，務實就是不要幻想完全沒有感染，要控制在可接受範圍內，這是比較健康的作法。

北部婦人第24例確診，經掌握有361位接觸者，柯文哲今指出，他猜現在疾管數應該再追蹤那些人，居家檢疫到好幾千人、幾萬人，很快就會超過容忍量，也許防疫策略要思考一下，老實講居家檢疫幾百個可以，幾千個就很吃力，超過1萬他看一定垮掉，超過追蹤能力，還是務實的來處理。

柯文哲說，務實就是不要幻想完全沒有感染， 要控制在可接受範圍內，這是比較健康的作法，30年前他當住院醫生，那時候聽到愛滋病好像大家都覺得很可怕，現在也習以為常。

他認為，新興傳染疾病一定會出現，出現的時候也會造成一定傷亡，但是常常控制在社會可以控制的範圍內，大概只能做到這樣，不要幻想完全沒有，這個不切實際，不要說愛滋病，社區裡面肺結核多的是，用這種態度會比較健康一點。

至於是否贊成延後開學，柯文哲表示，還是看教育部怎麼做，如果教育部說要開學，反正我們該做的準備就做，但是他覺得這樣一直拖也不是辦法，如果是他的話，開學就開學，有問題怎麼再調整，因為像他是外科個性，習慣快速應變，但政治上比較難，如果他的話就開學，監視有問題再做政策調整，一般政治人物不是這種決策模式。

此外，有人說肺炎疫情救了高雄市長韓國瑜可能免於被罷免，柯文哲說，現階段大家疫情還是優先處理．政治方面會比較冷靜。

(中時 )