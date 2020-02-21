亞系外資出具最新研究報告指出，原先看好5G將帶動一波AMOLED DDI的需求，將注入聯詠(3034)重要營運動能，但隨著新冠疫情升溫，恐出現遞延，下修聯詠AMOLED DDI出貨量至7100萬套，並將其目標價調降到200元，評等也降至「中立」。

亞系外資表示，之前看好因為5G商轉，將帶動品牌智慧型手機採用大陸面板製造商AMOLED面板，使得市場供應量增加以及價格上漲，AMOLED DDI的出貨量增加將成為聯詠重要營運推升助力，但受到新型冠狀病毒疫情影響，預估受到AMOLED面板生產將出現延遲，AMOLED DDI需求有下修風險，同時可能會導致DDI庫存消化延遲，為反映AMOLED DDI訂單，決定下修聯詠AMOLED DDI出貨量，由原先的9100萬套降至7100萬套，並將其目標價由原先的248元降至200元，評等由「買進」降至「中立」，同時下修今明年獲利預估，每股盈餘降幅8%及5%。

至於其他業務，亞系外資也表示，聯詠大型面板DDI和TDDI的當前進展仍與先前預估類似，由於智慧手機客戶可能會選擇在2020年使用更多LCD面板來填補AMOLED面板供應不足的缺口或降低新5G手機的整體成本結構，因此2020年TDDI的出貨量會有上升的空間，但由於TDDI ASP(平均銷售單價)低於AMOLED，這仍然會使得聯詠的產品組合不太理想。

(時報資訊)