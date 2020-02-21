有「國標舞女王」稱號的藝人劉真，本月19日驚傳因心臟疾病開刀住院，但手術過程發生心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，人至今還在台北榮總重症加護病房昏迷救治中，震驚台灣娛樂圈。外型亮眼的劉真，過去曾被爆料，她在政大讀書時，曾有人在校園升起大大的「告白氣球」對她示愛。而《CTWANT》獨家取得當年「告白氣球」高掛政大校園的珍貴畫面，足見劉真當時在學校受歡迎的超人氣。

劉真學生時期在政大很受歡迎，有男同學在校園升起大大的「告白氣球」向她示愛，當年的照片曝光，足見她的超人氣。（圖／CTWANT）

有著像是洋娃娃般外型的劉真，不但長得美，還是畢業於政大的高材生。和劉真曾經同讀過政大的同學，現在是主播的邱沁宜，就曾在節目上爆料，有次上課上到一半，從教室窗外望出去，突然看到一顆巨大的高空氣球，上面寫著「劉真 HAPPY BIRTHDAY」，原來是有愛慕劉真的男同學，藉由劉真的生日高調示愛，而這個舉動也轟動全校。

《CTWANT》獨家取得當年對劉真示愛的「告白氣球」珍貴底片照，從曝光的照片可看出，氣球上一面寫著「劉真Lets Fall In Love 」，另一面則大大寫著「HAPPY BIRTHDAY」祝福，超大型氣球就這樣高高掛在校園大樓外，對劉真高調示愛。不過據了解，此舉動最後並未獲得劉真芳心，但珍貴的獨家告白照片曝光，也可讓外界見識到，劉真當年在校園的搶手程度。

且網紅「麵攤大叔」在曾臉書提到，自己過去和劉真同是政大學生。他表示，在大學時期，很多男同學都對劉真十分傾心，劉受歡迎的程度，甚至超過也是女神級的歌手陳綺貞。現在劉真還在病榻前與死神搏鬥，外界紛紛為她祝禱，希望她能成功戰勝病魔甦醒。

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(中時電子報)