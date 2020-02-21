儘管勇士本季擺爛態勢明顯，目前12勝43敗穩居聯盟墊底，可是他們為了未來布局的動作卻沒停過！《ESPN》權威記者沃納洛斯基21日爆料，勇士已跟先前被公鹿釋出的克羅埃西亞籍7呎中鋒班德簽下10天合約，擺明又想賭一把了。

「班德預計將在周日跟勇士簽下10天短期合約，他先前遭到公鹿釋出，主因是為了簽下馬文威廉斯，公鹿必須清出一個球員名額，」沃納洛斯基發推爆料，「班德除了擁有7呎身高，更在2016年第4順位被選上，重要的是他才22歲。」

畢竟目前勇士內線人手短缺，盧尼因傷打打停停，先前試用考利史坦、斯貝爾曼等人也不成功，如今只能改用克里斯、帕斯卡等人勉強支撐，會找上班德簽下短約，無非是希望他能繼續成長，反正一旦勇士發現他不適用，隨即就可砍掉。

班德是在2016年第4順位被太陽選上，隨後3個球季都待太陽，其中2017-18年球季打滿82場例行賽，其中37場先發，平均拿下6.5分、4.4籃板，本季替公鹿打了7場，場均只有3.7分、2.9籃板，看來勇士接下來還會繼續賭下去。

(中時 )