大陸商務部今（21）日指出，受新冠肺炎疫情影響，當前的外貿形勢挑戰更加嚴峻，預計今年1至2月出口增速將大幅下滑，對本季的影響不容低估；不過話鋒一轉，商務部也表示，目前還在可承受範圍，對於全年出口的展望，仍然樂觀。

此前，外媒路透就預估，大陸外貿在第一季受到中美貿易戰餘波、春節假期與新冠肺炎疫情等因素影響，進出口年成長率將呈雙下滑走勢。

對此，商務部外貿司司長李興乾表示，外貿受影響的程度主要是根據疫情的時間和範圍，以目前情況來看，疫情的影響屬於階段性、短期性，加上後續還會有政策跟進，隨著物流運輸恢復、產業鏈供應復甦、外貿企業正常運作，形勢應會好轉。

李興乾說，目前疫情對第一季的影響不容低估，但尚能承受，隨著防疫工作進入新階段，今年全年外貿應該可在合理範圍內發展。

而另一位商務部官員綜合司司長儲士家也同樣支持這個觀點，他認為，疫情是暫時的、可戰勝的，大陸商務長期良性發展的基本面不會改變。

儲士家表示，因應疫情，商務部以會同相關部門，在財稅、金融、保險、便民方面推出多項新措施，來提高對企業的支持。

至於吸引外資方面，外資司司長宗長青表示，在疫情下，復工復產困難、導致投資者觀望心理加重，對今年引資工作「穩存量」、「促增量」的目標帶來壓力；他預估，疫情的影響已開始顯現，預計今年2、3月至第一季，疫情將會更明顯。

不過，宗長青也表示，長遠來看，大多數跨國企業投資大陸的戰略並位因疫情改變。

整體來說，大陸官方皆認為疫情為短期可控，除第一季會受到衝擊外，之後長期趨勢預期能呈穩定向好。不過，近期IMF一份報告指出，新冠肺炎已衝擊大陸經濟，甚至有可能危及其他國家而影響世界。顯然，對於今年的經貿前景，世界與中國間，存在著落差，至於後續發展，還有待觀察。

(旺報 )